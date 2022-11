So reagiert die Region auf die Entscheidung von Mannheims OB Kurz

Mannheim. Die SPD-Fraktion des Mannheimer Gemeinderats bedankt sich in einer Mitteilung bei Peter Kurz für seine geleistete Arbeit. Kurz teilte der Stadt Mannheim am Mittwochmorgen mit, dass er sich nicht erneut zur Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters aufstellen lassen möchte. „Peter Kurz hat unsere Stadt in den letzten 16 Jahren souverän und verlässlich, zuletzt auch durch schwere Krisen geführt. Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der wir mit ihm an der Verwaltungsspitze gemeinsam Mannheim gestaltet haben!", so der Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle laut Mitteilung der SPD. „Wir wollen in den nächsten Wochen und Monaten noch viele Dinge zusammen auf den Weg bringen, der Haushalt muss beraten werden und es gilt weiter daran zu arbeiten, dass die Menschen in Mannheim gut durch die Krise kommen."

