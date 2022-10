Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Großer Mieter meldet Insolvenz an: Aktuell sind im Ludwigshafener Walzmühle-Center nur noch drei Läden in Betrieb. Dennoch ist der Center-Eigentümer optimistisch





Größer, moderner, barrierefrei: Der neue Karlstorbahnhof wird am Wochenende in der Heidelberger Südstadt eröffnet. Nicht jeder war zunächst vom Umzug aus der Altstadt begeistert - aber nun bieten sich viele neue Möglichkeiten





Der Radschnellweg Heidelberg-Mannheim bewegt in Ilvesheim weiter die Gemüter. Nun will eine Mehrheit, dass die Trasse noch einmal leicht geändert wird. Hat das Ansinnen Aussicht auf Erfolg?

Wahl-Check zur Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen 2022: 20 Thesen zur Wahl in Edingen-Neckarhausen - vergleichen Sie Ihre Positionen mit denen der Bürgermeister-Kandidatinnen und -Kandidaten.