Wahl-Check zur Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen 2022

Donnerstag, 20. Oktober Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen: Kandidaten stellen sich den Fragen des "MM"

Am Donnerstag wird es ernst für die Kandidatinnen und Kandidaten. Auf der Bühne in der Pestalozzi-Halle in Edingen müssen sie sich den Fragen des "MM" stellen. Hier finden Sie alle Informationen zur Veranstaltung

Mehr erfahren