Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Freilassung von mutmaßlichem Vergewaltiger und Mörder wirft Fragen auf: Wegen mangelnder Termindichte bei der Hauptverhandlung wurde der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen aus Ludwigshafen aufgehoben. Die Polizei ergreift unterdessen Maßnahmen.

Vorbereitungen für Montage der Buga-Seilbahn: Aktuell wird an den Masten am Buga-Gelände das Seil für die Seilbahn eingefädelt. Dafür braucht es einen Drohne - und einen Nylonfaden.

Wie es mit dem Umbauarbeiten im Faulen Pelz weiter geht: Nachdem das Regierungspräsidium den Baustopp im Heidelberger Altstadtgefängnis Fauler Pelz aufgehoben hat, kehren in der kommenden Woche die Bauarbeiter zurück. Doch jetzt muss die Planung nachjustiert werden.

A5 bei Weinheim im Oktober zweimal gesperrt: Sanierungsarbeiten auf einer Länge von 800 Metern sind der Grund dafür, dass die A5 für mehrere Tage gesperrt wird. Die Autobahn GmbH weist Umleitungen aus und hat für Autofahrer einen Tipp parat.

Markantes Hochhaus in Mannheim-Feudenheim : Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG hat das markante Hochhaus am Aubuckel in Mannheim-Feudenheim komplett saniert. Weitere Arbeiten in dem Viertel sollen folgen.

Auseinandersetzung in Mannheim-Schönau - Mann mit Messer schwer verletzt: Erst war es nur ein verbaler Streit, dann kam plötzlich ein Messer ins Spiel. Die Polizei sucht zwei Männer, die einen 27-Jährigen in Mannheim-Schönau schwer verletzt haben sollen.

Straßenaktion klärt in Mannheim auf: Bei einer Straßenaktion haben Abendakademie und Fraueninformationszentrum Menschen in den Fokus gerückt, die zu vielen gesellschaftlichen Bereichen nur erschwert Zugang finden und von Teilhabe ausgeschlossen sind.

