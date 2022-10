Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teilabschnitt auf B44 bleibt bis Montag gesperrt: Ein Bautrupp der Firma Sax + Klee arbeitet im Auftrag der MVV daran, den unterspülten Bereich der B44 vor der Zufahrt zur Jungbuschbrücke zu reparieren. Lage entspannter als am Mittwoch.

Vorfall in Mannheim-Schönau - Katze ohne Absicht ins Auge geschossen?: Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat die Ermittlungen im Falle der mit einem Luftgewehr verletzten Katze auf der Schönau eingestellt. Die Begründung ist durchaus eine Überraschung.

Wegen Mordes verurteilter Jugendlicher aus Ludwigshafen wird aus Haft entlassen: Anfang August wurde ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen wegen Mordes und Vergewaltigung an einer 17-Jährigen verurteilt. Jetzt kommt er auf freien Fuß.

Wichernhaus in Mannheim ist neuer Anlaufpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine: Das Wichernhaus soll neue Erstaufnahmestelle für Geflüchtete aus der Ukraine, die Mannheim vom Land Baden-Württemberg zugewiesen bekommt, werden. Die Stadt hatte Mitte Juli angekündigt, Erstaufnahmestrukturen für Geflüchtete herunterzufahren. "Nun wird das Vorgehen an eine veränderte Lage angepasst."

Wohnung in Mannheim gestürmt - Mann mit Messer verletzt: Mitten in der Nacht haben Unbekannte eine Wohnung in einem Mannheimer Hochhaus gestürmt. Dort hielten sich drei Männer und eine Frau auf.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!