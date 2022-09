Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Adler-Spieler Tyler Gaudet verletzt: In seinem zweiten offiziellen Spiel für die Adler Mannheim Die genaue Diagnose steht unterdes noch aus.

„Critical Mass“ laut Stadt Mannheim eine Versammlung: Die Stadt Mannheim stuft die "Critical Mass" als Versammlung ein. Deshalb werde sie auch in Zukunft von der Polizei begleitet. Wie sich die "Critical Mass" selbst sieht, spiele keine Rolle.

Spektakuläre Aktion in Ludwigshafen - sechs Bäume finden neue Heimat: Wegen Arbeiten für das neue Ludwigshafener Polizeipräsidium müssen sechs Eichen umgepflanzt werden. Dafür kommt spezielles Gerät zum Einsatz. Viele Bäume auf der Baufläche ereilt jedoch ein traurigeres Schicksal.

Weihnachtslichter in Mannheim - Reduzierter Betrieb: Weihnachtslichter wird es auch in diesem Jahr in der Mannheimer Innenstadt geben. Allerdings werden sie nicht so lange leuchten wie in den Jahren davor. Auch für die Weihnachtsmärkte gibt es Pläne.

Warum die 2. Collaboration Conference Rhein-Neckar Lernen in den Mittelpunkt stellt: An diesem Donnerstag findet in Heidelberg die 2. Collaboration Conference Rhein-Neckar statt. Um was es geht, was die Ziele sind - ein Interview mit Jana Seifert, Geschäftsführerin von Commha Consulting.

Heidelberger Kinos zeigen am Wochenende besonderes Programm: Jedes Kino zeigt am Wochenende in Heidelberger ein besonderes Programm. Denn am 2. Oktober steigt die "1. Heidelberger Kinonacht". Während die großen Kinos Blockbuster zeigen, gibt es in den kommunalen Kinos auch Stummfilme.

Messerangriff in Hockenheimer Obdachlosenunterkunft - Tatverdächtiger in Haft: Ein 29-Jähriger hat am Montag mehrfach mit einem Messer auf einen 48 Jahre alten Mann eingestochen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachtes auf versuchten Totschlag.

Eishockeyspieler der Adler Mannheim Tyler Gaudet ist verletzt und fällt auf bislang unbekannte Zeit aus. © Sörli Binder

