Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Tierheim mit Hunden und Katzen voll belegt: Zum Welttierschutztag beklagt der Deutsche Tierschutzbund, bundesweit stünden Tierheime am Limit. Auch in Mannheim können keine weiteren Hunde und Katzen mehr aufgenommen werden.

Der Mannheimer Demokratiepreis: Bürgerbündnis würdigt vier Projekte mit Demokratiepreis. Der Mannheimer Morgen beteiligt sich erstmals.

Sparen bei Kfz-Versicherung: Durch eine Anpassung der Tarifmerkmale könnten die Kosten sinken. Aber auch beim Autofahren schlägt die Inflation zu.

Komiker Markus Krebs im Mannheimer Rosengarten: An die 1000 Besucherinnen und Besucher sind in den Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens gekommen, um den Humoristen Markus Krebs zu sehen, der mit dem Titel seines neuen Programms die Frage „Comedy alle wegen mir?“ erhebt.

Ausstellung in Ludwigshafener Rhein-Galerie: Seit 40 Jahren besteht zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda eine Partnerschaft. Eine Schau gibt Einblicke in die Entwicklung des afrikanischen Landes, das 1994 von schrecklichen Ereignissen erschüttert wurde.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!