Wohnung in Mannheim gestürmt - Mann mit Messer verletzt

Mannheim. Drei Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen eine Wohnung in Mannheim gestürmt und einen 20-Jährigen mit einem Messer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich in der Wohnung in einem Hochhaus in der Neckarpromenade zum Zeitpunkt des Angriffs die 31-jährige Bewohnerin mit drei Freunden auf. Gegen 4.40 Uhr klingelte es unvermittelt an der Wohnungstür. Nach Öffnung stürmten drei Männer in die Wohnung und gingen unvermittelt mit einem Messer auf einen 20-jährigen Freund der Bewohnerin los. Dieser wurde im Rahmen der Auseinandersetzung durch das Messer verletzt.

Täter flüchten in unbekannte Richtung

Die Bewohnerin ging dazwischen und wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die drei Männer aus der Wohnung und verschwanden in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.

Erst am Samstag hatten maskierte Männer laut Polizei ein Haus am Oberen Luisenpark in Mannheim gestürmt - am helllichten Tag und mit großer Gewalt. Auch hier sind die Umstände der Tat sowie deren Hintergründe unklar.