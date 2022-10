Wichernhaus in Mannheim ist neuer Anlaufpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine

Das Wichernhaus in Mannheim-Neckarau soll neue Erstaufnahmestelle für Geflüchtete aus der Ukraine, die die Stadt vom Land Baden-Württemberg zugewiesen bekommt, werden. Das teilte die Stadt Mannheim am Donnerstag-Vormittag dieser Redaktion mit. "Voraussichtlich im Laufe der zweiten Oktoberhälfte werden die ersten Menschen in die Räumlichkeiten in der Rheingoldstraße einziehen." Demnach kann das

...