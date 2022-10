Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

B44 wegen Wasserrohrbruch gesperrt: Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern dazu, die betroffenen Strecken weiträumig zu umfahren. Die Vollsperrung wird bis zum Ende der Wochen andauern, heißt es. Diese Umleitungen empfiehlt die Stadt

Das wird auf der Lichtmeile in Mannheim-Neckarstadt geboten: Sie ist diesmal Bestandteil der 150-Jahrfeier des Mannheimer Stadtteils Neckarstadt: Das beliebte Kulturfestival Lichtmeile will nach der Corona-Pause einen strahlenden Neustart hinlegen - und Energie sparen

Frau nach Attacke auf Busfahrerin in Heidelberg Eine abgebrochene Glasflasche stieß die 27-Jährige der 73 Jahre alten Fahrerin ins Gesicht, nachdem diese sie aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen. Das Gericht stufte die Angeklagte als schuldunfähig ein

Haus in Mannheim überfallen: Maskierte Männer haben laut Polizei ein Haus am Oberen Luisenpark gestürmt - am helllichten Tag und mit großer Gewalt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Was ist in der Oststadt passiert?

SV Waldhof profitiert von den Schwächen der Konkurrenz: Nicht nur der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga derzeit so seine Probleme. Ein Blick auf die Konkurrenz aus Ingolstadt, Dresden und Saarbrücken

Eis-Toni ist seinen schweren Verletzungen erlegen: Mit seinem roten Bus ist der Lampertheimer in der Nacht zum Samstag von der B 44 abgekommen. Am Mittwochmorgen teilt die Polizei nun mit, er sei seinen schweren Verletzungen erlegen

Mannheim als Reisetipp: Mannheim schafft es selten in die Geheimtipps von großen Reiseführern. Doch "Marco Polo" kennt Gründe, die Stadt Mannheim für 2023 in sein Trendbuch aufzunehmen. Das freut auch den Oberbürgermeister

Von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, ist kein einfaches Unterfangen, da der Schmerz über den Verlust alles zu überlagern scheint. Daher schieben wir die Themen Tod und Trauer meistens weit von uns weg. Mit unserem heutigen Special möchten wir euch das Thema 'Abschied nehmen' näher bringen und anregen, mit Angehörigen hierüber ins Gespräch zu kommen.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!