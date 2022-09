Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Saturn in Mannheimer Q6/Q7 kommt doch nicht - dafür ein anderer großer Name: Mitte Mai haben sich die Türen des Mannheimer Saturn-Marktes für immer geschlossen. Geplant war ein Umzug nach Q 6/Q 7. Jetzt steht der Eröffnungstermin fest. Und doch gibt es eine interessante Wendung.

Mannheim - die smarteste Stadt in Baden-Württemberg: Mannheim soll mit Hilfe der Smart-City-Strategie vernetzter werden. Als Platz sieben in einer deutschlandweiten Studie zu Digitalisierung scheint das Ziel erreicht - doch es gibt noch großes Entwicklungspotential.

Bittere Diagnose - So lange fehlt Gaudet den Adlern Mannheim: Die Befürchtungen der Adler Mannheim sind wahr geworden. Neuzugang Tyler Gaudet muss wegen einer schweren Beinverletzung lange aussetzen. Nun müssen sich die Adler nach Ersatz umschauen und haben vor allem einen Markt im Blick.

Sanierung der Mannheimer Pestalozzischule kostet mehr als 50 Millionen Euro: So viel Geld wurde wohl noch nie für eine Mannheimer Grundschule ausgegeben. Die Arbeiten an der Pestalozzischule in der Schwetzingerstadt werden wohl 52 Millionen Euro kosten. Mehrere Gründe treiben den Preis nach oben.

Bunt gemischt in den Oktober - Von Monroe bis König Fußball: Die Streaming-Dienste bieten im Oktober einige hoch karätige Neuerscheinungen. Neben den letzten Folgen der Kultserie "The Walking Dead" und der vierten Staffel von "Babylon Berlin" ist Ana de Armas „Blond“ wie Marilyn Monroe und Ex-„Son of Anarchy“ Charlie Hunnam verliebt sich in „Shantam“. Auch die Fußball-WM in Katar ist ein Thema.

