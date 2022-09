Mannheimer Morgen Plus-Artikel Streming-Vorschau Oktober Bunt gemischt in den Oktober: Von Monroe bis König Fußball

Die Streaming-Dienste bieten im Oktober einige hoch karätige Neuerscheinungen: Neben den letzten Folgen der Kultserie "The Walking Dead" und der vierten Staffel von "Babylon Berlin" ist Ana de Armas „Blond“ wie Marilyn Monroe und Ex-„Son of Anarchy“ Charlie Hunnam verliebt sich in „Shantam“. Auch die Fußball-WM in Katar ist ein Thema.