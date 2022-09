Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Unfalltod von 84-Jähriger in Schwetzingen: Fahrer des Polizeiautos wohl schuld: Eine Frau war am Mittwoch nach einem Unfall in Schwetzingen verstorben. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher handelt es sich um einen Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mannheim.

Café Anker in Mannheim öffnet nach Feuer wieder: Wegen einer Brandstiftung im Februar war das Café Anker im Jungbusch sieben Monate geschlossen. Jetzt sind die Schäden in der Anlaufstelle für Alkohol- und Drogenabhängige beseitigt. Und das Angebot wurde erweitert.

Absage! Panoramasteg am Aubuckel wird am Donnerstagabend nicht aufgebaut: Das Einheben des Panoramastegs am Mannheimer Aubuckel findet nicht wie geplant am Donnerstagabend statt.

SPD zum Mannheimer Verkehrsversuch - Abbruch „völlig unsinnig“: Nach ML und CDU hat sich nun auch die SPD-Fraktion zu den Verkehrsdaten über den Mannheimer Verkehrsversuch geäußert. Sie weist die Forderung der ML vehement zurück.

Mannheim-Karlsruhe - Noch 20 Varianten für neue Bahnstrecke im Rennen: Die Deutsche Bahn streicht zwischen Mannheim und Karlsruhe weitere mögliche Streckenverläufe. Auch in den nächsten Monaten stehen Prüfungen an.

Die Neckarauer Luisenstraße ist jetzt Fahrradstraße: In der Luisenstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau haben Fahrradfahrer nun offiziell freie Fahrt. Warum viele Beteiligte beim Thema Radmobilität dennoch viel Luft nach oben sehen.

Molekularbiologin Edith Heard erhält höchste Auszeichnung der Stadt Heidelberg: Die Professorin und EMBL-Generaldirektorin Edith Heard ist mit der Richard-Benz-Medaille ausgezeichnet worden - für ihre herausragende Verdienste um die Wissenschaft und den Wissenschaftsstandort Heidelberg.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!