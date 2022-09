Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Radfahrerin stirbt in Schwetzingen nach Zusammenstoß mit Polizeiwagen: Eine Frau ist mit ihrem Rad an einer Landstraße in Schwetzingen unterwegs, als sie von der Polizei mit deren Wagen erfasst wird. Die Radfahrerin stirbt noch am Unfallort.

Mannheimer Adenauer-Brücke: Sanierung erheblich teurer: Die Arbeiten waren komplexer als zunächst angenommen, deshalb dauert die Sanierung des Brückenkopfes der Adenauer-Brücke in Mannheim schon deutlich länger als geplant. Das hat sich nun auch auf die Kosten ausgewirkt.

Tödlicher Polizeieinsatz in Mannheim wirft viele Fragen auf: Ein psychisch kranker Mann soll in eine Klinik eingewiesen werden, um ihn vor sich selbst zu schützen. Doch die Sache eskaliert, am Ende stirbt er. Nun beschäftigt sich der Landtag mit einem fragwürdigen Polizeieinsatz.

Mannheimer Verkehrsversuch - CDU fordert mehr Daten: Die Kritik an der Bewertung der Verkehrsdaten zum Mannheimer Verkehrsversuch durch die Stadtverwaltung reißt nicht ab. Nach Händler-Organisationen und ML-Fraktion meldet sich nun auch die CDU-Fraktion zu Wort.

Wie Tyler Gaudet mit den Adlern in Bremerhaven siegen möchte: Tyler Gaudet ist zurück auf dem Eis. Der Mittelstürmer, der vor der Saison aus Wolfsburg nach Mannheim wechselte, steht vor seinem Debüt bei den Adlern. Diese gingen am Saisonauftakt leer aus.

Ex-Freund in den Hinterhalt gelockt und niedergestochen: Ein Mann wird im Januar dieses Jahres in Neckargemünd überwältigt und schwer verletzt. Nun hat vor dem Heidelberger Landgericht die juristische Aufarbeitung begonnen. Den beiden Angeklagten drohen mehrjährige Haftrafen.

So sehen Veranstalter, Schausteller und Polizei den Wurstmarkt 2022: Der 606. Wurstmarkt in Bad Dürkheim ist Geschichte. Nun wird Bilanz gezogen. Die gute Nachricht: Die Corona-Zeit hat das Fest äußerlich kaum verändert.

Ex-Obdachloser Richard Brox arbeitet an neuem Buch: Richard Brox, früherer Obdachloser, gebürtiger Mannheimer und Autor der Erfolgsbiografie "Kein Dach über dem Leben" arbeitet an einem neuen Buch. Darin will er Menschen mit einem Schattendasein sichtbar machen.

