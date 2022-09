Absage! Panoramasteg am Aubuckel wird am Donnerstagabend nicht aufgebaut

Mannheim. Das Einheben des Panoramastegs am Mannheimer Aubuckel findet nicht wie geplant am Donnerstagabend statt. Wie Buga-Sprecherin Corinna Brod mitteilt, sind technische Gründe ursächlich für die Absage.

Während den Arbeiten hätte die Straße "Am Aubuckel" in der Nacht auf Freitag sowie am anstehenden Wochenende gesperrt werden müssen.

Ab 19.30 Uhr hätte der Raupenkran, der seit Mitte August auf dem Spinelli-Gelände steht, den Steg auf die Fundamente heben sollen. Der 81 Meter lange Panoramasteg soll vom Spinelli-Areal 43 freitragend über das Augewässer ragen und den Besuchern beste Aussicht über die Au, aber auch Richtung Innenstadt und Bergstraße bieten. Der Steg gilt als ein Höhepunkt der Bundesgartenschau.