Parking Day in Mannheim - Lange Rötterstraße kurzzeitig umgestaltet

Mannheim. Die Lange Rötterstraße in Mannheim ist am Samstag erneut Aktionsort des Parking Day gewesen. Wie die Veranstalter mitteilten, stieß die Veranstaltung unter dem Motto „Parkplätze zu Parks“ auf eine gute Resonanz unter den Bürgerinnen und Bürgern. Die Veranstalter zeigten bei ihrem Aktionstag, wie das Leben in dem Viertel mit weniger Parkplätzen für Autos und weniger Verkehr sein könnte. Dafür wurden die Parkplätze von 11 bis 18 Uhr in temporäre Parks und Aktionsstätten umgewandelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Bühnen wurde Musik gespielt, die Surfrider organisierten eine Müllsammelaktion und der Arbeitskreis Mobilität der Grünen lud die Kinder zum Laufradrennen ein.

Nach Angaben der Stadt Mannheim war die Lange Rötterstraße zwischen Geibelstraße und Kinzigstraße für die Versammlung von 9 bis 19 Uhr gesperrt.

Der Parking Day ist ein seit 2005 international jährlich begangener Aktionstag zur Re-Urbanisierung von Innenstädten. Parkplätze im öffentlichen Straßenraum werden, wie am Samstag in Mannheim, modellhaft kurzfristig umgewidmet.