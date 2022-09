Große Augen, bunte Farben, Geflüster überall. Schultüten in allen Variationen erscheinen größer als die Kinder, die sie tragen. Väter und Mütter mit Stolz in den Augen. Am Samstag sind in der Franklin-Grundschule 120 Erstklässler mit einer großen Feier eingeschult worden.

Wegen der vielen Kinder fand die Einschulungsfeier der Ganztagsschule gleich dreimal statt, nämlich einmal um neun

...