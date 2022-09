Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Polizeieinsatz mit Todesfolge auf Mannheimer Marktplatz: Todesursache bekannt: Wie kam der 47-jährige Mann Anfang Mai ums Leben? Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ergebnisse eines Gutachtens bekannt gegeben

Tränen und Jubel - in Alter Feuerwache wird an Christian Huber und Jörg Teichert erinnert: Mit einem Konzert soll an die beiden Musiker erinnert werden. Weggefährten fanden bewegende Wort





Wie es derzeit auf der Baustelle im Mannheimer Luisenpark aussieht: Der Bau der "Neuen Parkmitte" mit Unterwasserelt, Pinguinanlage und Vogelvoliere ist laut Luisenpark-Chef im Zeitplan. Aber es gibt zwei Sorgenkinder

Auffrischungsimpfungen mit neuen Vakzinen: Der "absolute Run" bleibt zunächst aus: Im Rhein-Neckar-Kreis kommen ab Donnerstag an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoffe zum Einsatz. Ein Andrang auf Terminbuchungen bleibt zwar aus, eine steigende Tendenz dahingehend ist aber erkennbar

„Egoistische Motive“ - Intendant greift Kritiker des Ludwigshafener Filmfestivals an: Filmfestival und Naturschutz, kann sich das vertragen? Darüber gibt es in Ludwigshafen seit Jahren einen Streit. Die IG Stadtpark macht dem Veranstalter und der Stadt Vorwürfe. Diese wiederum kontern

Adler Mannheim halten nichts von Versteckspielen: In der neuen DEL-Saison nehmen die Adler ihre Favoritenrolle voller Selbstvertrauen an. Das Trainerteam hat zudem für eine ganz andere Stimmung innerhalb des Teams gesorgt als noch vor einem Jahr

Adler-Sportchef Alavaara: "Wir sind hungrig": Die Mannheimer Adler brennen für den nächsten Titel in der DEL: Im Interview erläutert der Sportchef seine Philosophie und spricht über die Zukunftspläne, die er mit den Mannheimer Adlern hat

