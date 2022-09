Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Morgen-Gerichtsreporterin als Expertin in ZDF-Doku: True-Crime-Podcasterin Angela Boll ist Expertin in der ZDF-Sendung "Wenn aus Liebe Hass wird". Sie erzählt ihre Eindrücke zu einem Fall, der politische Fragen aufwirft.

Verfahren gegen Mannheimer Polizisten nach Tod von 31-Jährigem eingestellt: Im Mai wurde die Polizei in den Mannheimer Stadtteil Waldhof Dort bedrohte ein Mann mit Messer die Beamten, die letztendlich zur Schusswaffe griffen.

Wein ohne Alkohol ist auf Dürkheimer Wurstmarkt verboten: Der Rausch gehört zum größten Weinfest der Welt. Doch bei Bürgermeister Glogger kommen Stimmen an, die eine Änderung der Ausschank-Regelungen fordern.

Mannheim-Franklin hat jetzt einen Supermarkt: Lange mussten die Bewohner warten. Jetzt eröffnete im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin ein Supermarkt. Wir verraten, wann man dort was einkaufen kann.

Angeklagter gesteht Tat: Ein 36-Jähriger ist vor Gericht, weil er eine Frau mit einer Säge geschlagen und sexuell missbraucht haben soll. Am zweiten Prozesstag äußerte er sich erstmals.

Diese Jobs haben Gastro-Mitarbeiter heute: Hotels, Restaurants und Kneipen trafen die Lockdowns besonders hart. Inzwischen sind die Beschränkungen weg - doch längst nicht jeder Mitarbeiter kam zurück.

Freibäder haben Grund zur Freude: Heddesheim, Ladenburg und Schriesheim melden endlich wieder höhere Besucherzahlen. Und ein Bürgermeister begrüßte sogar eine Besucherin mit Blumen.

Heddesheim, Ladenburg und Schriesheim melden endlich wieder höhere Besucherzahlen. Und ein Bürgermeister begrüßte sogar eine Besucherin mit Blumen.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren