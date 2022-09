Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

344.000 Euro in Heidelberger Corona-Teststation zu Unrecht abgerechnet? Wenn es nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ginge, säßen sogar fünf Männer auf der Anklagebank: Aber drei der beschuldigten Mittäter sind auf der Flucht

Land zieht Bilanz zum Katzenarrest in Walldorf: Die Ausgangssperre zum Schutz der bedrohten Haubenlerche war wirksam: mehr Jungvögel überlebten. Für Katzenhalter gibt es jedoch keine guten Nachrichten

A61 zwischen Hockenheim und Speyer soll Montagabend freigegeben werden: Geplant war, die Sperrung der A61 zwischen Hockenheim und Speyer gegen 15 Uhr am Montag wieder aufzuheben - am Freitag hatte ein Unfall den Fahrbahnbelag regelrecht schmelzen lassen

Betrüger zocken Mannheimer Seniorin alle Ersparnisse ab: Nach einem Schockanruf ist eine Seniorin um 100.000 Euro ärmer geworden. Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung.

Drohnen malen Wormser Backfischfest-Herz an den Himmel: Erstmals zum Finale des Wormser Backfischfestes gab es kein Feuerwerk. Stattdessen malten 100 Drohnen das Backfischfest-Herz an den Abendhimmel - und noch einiges mehr.

