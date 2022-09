Mannheimer Morgen Plus-Artikel 3. Liga Waldhof-Krise in der Fremde soll in Ingolstadt enden

Der SV Waldhof will am Samstag in Ingolstadt seine klägliche Auswärtsbilanz mit nur einem Punkt aus drei Partien aufbessern. Steht Stürmer Daniel Keita-Ruel erstmals in der Startelf?