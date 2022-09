Vorfall auf Heidelberger Bismarckplatz: Frau von Fremdem umarmt und bestohlen

Heidelberg. Ein Mann hat am Montagabend eine 19-Jährige am Heidelberger Bismarckplatz angesprochen, umarmt und dabei bestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der 22-jährige Mann die junge Frau gegen 21 Uhr zuvor an der Haltestelle am Bismarckplatz angesprochen. Er verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich umarmte er sie ungefragt – und ungewollt. Hierbei stahl er ihren Geldbeutel und flüchtete. Passanten konnten den Tatverdächtigen im Bereich der Neugasse festhalten – sie informierten die Polizei. Doch noch während des Notrufs gelang dem Täter erneut die Flucht.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter und konnte ihn schließlich in der Friedrich-Ebert-Anlage festgenehmen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen Diebstahls eingeleitet.

