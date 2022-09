Mannheimer Morgen Plus-Artikel Klage von Feudenheimer Vermieter Zu niedrig? Landgericht prüft Mannheimer Mietspiegel

Der Rechtsstreit um den Mannheimer Mietspiegel geht in eine neue Runde. Der Eigentümerverband Haus und Grund will die Einrechnung der GBG-Wohnungen kippen. Das sorgt ganz oben an der Stadtspitze für anhaltende Empörung.