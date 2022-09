Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fotografie Ruediger Glatz: Wie der Heidelberger Fotograf Pier Paolo Pasolini ehrt

In seiner Solo-Ausstellung „Reflecting Pasolini“ in Rom setzt sich der in Heidelberg geborene Fotograf Ruediger Glatz mit dem großen italienischen Regisseur zu dessen 100. Geburtstag auseinander – und ihn in Verbindung mit der ebenso großen Darstellerin Tilda Swinton.