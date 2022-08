Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SAP Jeweils rund 10000 Fans feiern in Mannheim bei zwei ausverkauften Shows den Start der ersten Tournee des Ludwigshafener Rappers. Der 24-Jährige glänzt mit enormer Bühnenpräsenz – und verrät auf der Bühne zwei Geheimnisse.

Wieder kein Sieg für den SV Waldhof Mannheim Drittligist SV Waldhof Mannheim wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Dreier in einem Auswärtsspiel. Beim SV Elversberg unterlag der SVW mit 0:1. Torschütze Kevin Koffi zeigte nach seinem Treffer aber Respekt.

Anwohner in Mannheim können wieder Fenster und Türen öffnen: Der Einsatz nach dem Gefahrengutaustritt im Mannheimer Mühlauhafen dauert voraussichtlich noch mehrere Tage an. Dennoch gibt es am Samstag gute Nachrichten für die AnwohnerInnen im Jungbusch, der Neckarstadt-West und dem westlichen Teil der Innenstadt.

Lokalmatadoren treten bei großem Boxevent in Ludwigshafen an: Am 24. September treten in der Friedrich-Ebert-Halle unter anderem zwei Boxer aus Ludwigshafen und einer aus der Pfalz an.

Niederlage in Köln stößt Adler-Stürmer Tosto sauer auf: Ein Testspiel ist dafür da, Trainingsinhalte umzusetzen und Mechanismen einzustudieren. Das Ergebnis steht an zweiter Stelle. Das 1:3 in Köln gefiel dem jungen Adler-Spieler Luca Tosto dennoch überhaupt nicht.

Ein motorisierter Kampf der Extreme auf dem Hockenheimring: NitrOlympX ist dafür bekannt, eine Straßenschlacht größter Dimension zu sein. Motorräder und klassische Boliden, Supersportwagen und Dragster treten zum ultimativen Duell auf dem Hockenheimring gegeneinander an

