Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Niederlage in Köln stößt Adler-Stürmer Tosto sauer auf

Ein Testspiel ist dafür da, Trainingsinhalte umzusetzen und Mechanismen einzustudieren. Das Ergebnis steht an zweiter Stelle. Nicht so für Luca Tosto. Das 1:3 in Köln gefiel dem jungen Stürmer der Adler Mannheim gar nicht