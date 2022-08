Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Chemieunfall im Mannheimer Hafen - Leck an Giftcontainer: Noch immer ist die Feuerwehr im Handelshafen im Einsatz: Ein Container muss weiter gekühlt werden, damit es bei der darin gelagerten Chemikalie nicht zu einer unkontrollierten Reaktion kommt. Die Entwicklungen im Überblick

Bilanz der Gastrokontrollen 2021 in Mannheim: Schimmel, Dreck und eine Katze. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim hat seine Bilanz 2021 vorgestellt. Bei den Kontrollen in Lebensmittelbetrieben fanden die Beamten unappetitliche Dinge vor

Einzelhändler in Mannheim und der Region zur Energiesparverordnung: Unternehmen versuchen schon jetzt, Stromkosten zu senken, und blicken deshalb gelassen auf die Neuregelung

„Zimmer nur für alleinlebende Frau“ – Mann filmt Interessentinnen in Eppelheim: Die Polizei ermittelt bereits seit Monaten gegen einen Eppelheimer, der mehr als 20 Frauen auf der Toilette gefilmt haben soll. Trotzdem macht er weiter und versucht offenbar, weitere Frauen in seine Wohnung zu locken

Bäderpolitik in Ludwigshafen von Freien Wählern kritisiert: Muss die Stadt Ludwigshafen jetzt die Zeche für eine verfehlte Planung in Sachen Frei- und Hallenbäder zahlen? Zumindest die Freien Wähler vertreten diesen Standpunkt und machen der Verwaltung Vorwürfe

Wie die Adler Mannheim die Bergmann-Lücke schließen wollen: Bis Ende Dezember läuft Lean Bergmann für die Iserlohn Roosters auf, dann soll er zu den Adlern nach Mannheim zurückkehren. "Wir wollen unserem Spieler helfen", betont Sportmanager Jan-Axel Alavaara

Cyanobakterien im Ludwigshafener Willersinnweiher über Warnwert: Im Ludwigshafener Willersinnweiher ist bei einer Messung am Freitag ein Vorkommen von potentiell giftigen Cyanobakterien festgestellt worden. Nun wurden Warnhinweistafeln aufgestellt

