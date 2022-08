Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Die Informationen aus der Pressekonferenz: Auch nach mehr als einem Tag nach dem Chemieunfall im Mannheimer Hafen sind Polizei und Feuerwehr immer noch im Einsatz und kühlen den Seecontainer. Eine BASF-Sprecherin gab derweil bekannt, dass der Unfall durch die Selbstentzündung einer in dem Container gelagerten Substanz ausgelöst worden ist. Bei der ausgetretenen Chemikalie handele es sich um Bleichmittel für Textilien. Alle Entwicklungen in unserem Liveticker

"Außergewöhnlicher" Vermisstenfall in Ludwigshafen - wo ist Suat Karaca? Seit drei Wochen wird der 55-Jährige Suat Karaca aus Ludwigshafen vermisst. Die Familie des an Demenz leidenden Mannes bittet um Hilfe und auch die Polizei ermittelt in alle Richtungen, ihre Mittel sind inzwischen aber erschöpft

Rad-Schnellwege - Wissing-Ministerium gibt Geld für weitere Planungen in der Region: Ein guter Tag für die Planer des Radwege-Netzes in Mannheim und Umgebung: Verkehrsminister und Landauer Volker Wissing sagt einer Förderung von 75 Prozent für den Streckenabschnitt durch Weinheim zu

So tanken Sie weiterhin günstiger: Ab September entfällt der Tankrabatt. Was Autofahrer wissen müssen - und wie sie trotzdem sparen

Arztbesuche nach Chemieunfall in Mannheim eher selten: Mit deutlich mehr Patienten hätten Ärzte nach dem Chemieunfall im Mannheimer Hafen gerechnet. Aber bei leichten Symptomen reicht oft auch Selbsthilfe wie Spülen von Augen, Mund- oder Nasenschleimhäuten mit Wasser

Einbrecher traktiert Frau mit Säge und missbraucht sie - Prozessauftakt in Heidelberg: Drei Stunden lang hielt sich ein Einbrecher in einem Haus in Edingen-Neckarhausen auf. Dort soll er eine alleinerziehende Frau verletzt und sexuell missbraucht haben. Nun steht er vor Gericht

Fische aus schlammigem Teich gerettet - PETA alarmiert: Eine Passantin hat die Tierrechtsorganisation PETA alarmiert. Die Zeugin hat mehrfach beobachtet, dass der Wasserstand eines Fisch-Teichs auf einem privaten Gartengrundstück im Westen Mannheims zu niedrig war

Verdacht auf giftige Bakterien im Ludwigshafener Willersinnweiher: Sind an einer Algenblüte im Ludwigshafener Willersinnweiher giftige Bakterien beteiligt? Das Landesamt für Umwelt überprüft derzeit die Wasserqualität

Schweizer Fondue-Hütte zieht nach Leimen um: In uriger Atmosphäre gemütlich ein Fondue genießen: Dieses winterliche Vergnügen soll ab November wieder in einer rustikalen Holzhütte geboten werden. Warum die "Baracca Suisse" von Heidelberg nach Leimen umzieht.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren