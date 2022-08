Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Noch immer ist die Feuerwehr im Mannheimer Handelshafen im Einsatz: Der Container muss weiter gekühlt werden, damit es bei der darin gelagerten Chemikalie nicht zu einer unkontrollierten Reaktion kommt. Die Entwicklungen im Überblick.

Start auf neuem Areal: Investoren und Produzenten geben vor Ort Einblicke in die Baufortschritte beim neuen Palazzo-Standort auf dem Areal der ehemaligen Taylor-Kasernen. Und stellen das neue artistische Programm vor.

Rathaus-Center - das sind die nächsten Schritte: Derzeit laufen die vorbereitenden Arbeiten zum Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers noch im Inneren ab. Das soll sich aber schon bald ändern, wie der Projektleiter berichtet.

Mannheimer Planetarium: Eine Stunde Ablenkung, eine Sprecherstimme in der Heimatsprache und eine Reise ganz weit weg von Gedanken an Krieg, Zerstörung und die Angehörigen in der Ukraine: Das bietet die Astronomie-Show „Planeten – Expedition ins Sonnensystem“.

Auswirkungen der Pandemie: Wer kam besser durch die Krise: die Platzhirsche am Markt oder kleine Start-ups? Eine neue Untersuchung des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bringt überraschendes zu Tage.

