Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Schwerer Raub in Mannheim : Nachdem unbekannte Täter einen 22-Jährigen am Sonntagmorgen nähe des Wasserturms körperlich angriffen und bestohlen haben, sucht die Polizei nun Zeugen

Waldhof-Matchwinner Baxter Bahn: Endgültig in Mannheim angekommen: Baxter Bahn ist mit zwei Treffern der Mann des Nachmittags beim 2:1-Sieg des SV Waldhof gegen Dortmund II. Lag es an seiner defensiveren Rolle im Mittelfeld, die er erstmals in dieser Saison gespielt hat

Black Project auf dem Jazz & Joy in Worms: Nach dem tragischen Unfalltod ihrer Bandmitglieder Jörg Teichert und Christian Huber sind Black Project zurück. Auf der Schlossbühne in Worms spielte die Band auf dem Jazz & Joy Festival

Schauspiel Theater Oliv führt auf den Spuren von Bertha Benz durch Mannheim-Neckarstadt: Sie war eine starke Frau an der Seite eines oft zaudernden Erfinders. Ohne Bertha wäre Carl Benz nicht zu dem Unternehmer geworden, als der er in die Geschichte der Mobilität einging. Theater Oliv zeigt bei Caterpillar warum...

