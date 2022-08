Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gefahrgut im Jungbusch ausgetreten - Stadt löst Sirenenalarm aus: Der Bereich rund um den Mannheimer Handelshafen ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner im Jungbusch, in der Innenstadt und in der Neckarstadt-West sollen Fenster und Türen geschlossen halten und die Gebäude nicht verlassen. Der Grund: Auf einem Werksgelände in der Werfthallenstraße ist laut Polizeiangaben Flüssiggas ausgetreten, das giftige Dämpfe entwickeln kann. Betroffene Bereiche werden evakuiert.

Wer und wo am meisten unter der Gluthitze leidet: Tagelang Temperaturen über 30 Grad – und kaum Regen in Sicht. Für einige Gruppen kann Hitze besonders belastend sein: Laut AOK leiden in Mannheim deutlich mehr Männer als Frauen.

Hans-Peter Briegel mit Lotto-Elf: Diese Legenden kicken in Ludwigshafen für den guten Zweck: Zahlreiche große Namen des Fußballs haben sich für ein Benefizspiel in Ludwigshafen angekündigt - unter anderem der ehemalige Verteidiger des 1. FC Kaiserslautern, Hans-Peter Briegel.

Verdacht der Vergewaltigung am Mannheimer Vogelstangsee - Verdächtiger festgenommen: Im Juni soll eine 25 Jahre alte Frau am Mannheimer Vogelstangsee vergewaltigt worden sein. Der Tatverdächtige habe die Frau nach Sex gefragt und sie dann zu Boden gestoßen.

Vermutlich Bombenteile auf Mannheimer Maulbeerinsel gefunden: Erneut ist auf der Maulbeerinsel im Neckar ein Verdachtspunkt für Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Doch die Entfernung der möglichen Bombenteile könnte glimpflicher verlaufen als zuletzt.

FKK, Drachenrutsche, Sandstrand - unsere Autorin testet die Mannheimer Freibäder: Sie kommt ursprünglich aus dem Mannheimer Stadtteil Sandhofen, lebt jetzt aber im Süden der Stadt: Autorin Iris Welling, begeisterte Schwimmerin, probiert die Freibäder aus - und lernt die Vor- und Nachteile kennen.

Was Mannheims Unirektor Thomas Puhl als Krankenpfleger gelernt hat: Eigentlich ist Thomas Puhl Jurist - als Jugendlicher hat er als Pfleger auf einer chirurgischen Station gearbeitet. Weil ihn diese Zeit bis heute prägt, hat er einen Wunsch an Eltern und Politik.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren