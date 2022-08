Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

So macht die Hitze den Störchen im Luisenpark zu schaffen: Trockener Boden und wenig Insekten: Auch die Störche im Luisenpark kämpfen mit der andauernden Hitze - dazu macht der Mensch ihnen zu schaffen. Warum Jungstörche später gen Süden fliegen und wie wir auf sie achten können

Wie Mannheims Teams die Formula Student am Hockenheimring erlebt haben: Sowohl die Duale Hochschule als auch die Hochschule Mannheim haben ihre selbst gestecken Ziele erreicht. Einem der beiden Teams drohte zwischenzeitlich aber sogar ein vorzeitiges Aus.

Hochstraße Nord in Ludwigshafen wird überprüft - Einschränkungen für Verkehr: An drei Sonntagen wird die Hochstraße Nord in Ludwigshafen auf mögliche Schäden überprüft. Während dieser Routineuntersuchen müssen Straßen zeitweise gesperrt oder verengt werden. Welche das sind, lesen Sie hier.

So reagieren Facebook-Nutzer auf das Aus der Ludwigshafener Traditionsmetzgerei Gerd Ott: Ende August schließt Gerd Ott seine Metzgerei in der Ludwigshafener Innenstadt. Auf der Facebookseite dieser Redaktion schreiben zahlreiche Nutzer über ihre Erfahrungen mit dem Fachgeschäft.

Mannheimer Demokratiepreis-Sieger - Botschaft gegen Rassismus: Den ersten Mannheimer Demokratiepreis gewann ein Kunstprojekt, das die Vielfalt von Schülerinnen und Schülern und ihre Geschichte(n) zeigt. Nun ist der Preis wieder ausgeschrieben - und ein Preisgeld wartet.

Diese Promis werden zum Festival des Deutschen Films erwartet: Der erste Vorhang hebt sich am Mittwoch für das 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Danach steht die Parkinsel ganz im Zeichen des deutschen Films. Die Liste der Promis, die sich angesagt haben, ist lang.

