Verdacht der Vergewaltigung am Mannheimer Vogelstangsee - Verdächtiger festgenommen

Mannheim. Gegen einen 33-jährigen Mann, der im Juni am Mannheimer Vogelstangsee eine Frau vergewaltigt haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, konnte der Mann nach intensiver Fahndung am 17. August festgenommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 33-Jährige soll am 8. Juni eine 25-jährige Frau, die sich alleine auf eine Sitzbank nahe des Toilettenhäuschens gesetzt hatte, angesprochen und im Verlauf des Gesprächs nach Sex gefragt haben. Als die 25-Jährige dies mehrfach verneinte, soll der 33-Jährige sie in ein Gebüsch gezogen, zu Boden gestoßen und sich auf sie gelegt haben. Dabei soll der Mann die Geschädigte in sexueller Art und Weise am Körper berührt haben.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Polizei Sexualdelikt am Vogelstangsee? Mann nach Angriff auf 25-Jährige flüchtig Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Vier Verdächtige wegen Drogenhandels in Mannheim in U-Haft - etliche Waffen aufgetaucht Mehr erfahren

Die Frau setzte sich lautstark und körperlich zu Wehr, worauf der 33-Jährige von ihr abließ und flüchtete. Zusammen mit Passanten alarmierte die 25-Jährige die Polizei, die den Mann trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ergreifen konnte. Bei den Ermittlungen konnte die Kriminaltechnik DNA-Spuren sichern, die nach molekulargenetischer Untersuchung dem wohnsitzlosen Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft zugeordnet werden konnten.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ.