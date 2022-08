Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ergebnis des Adler Testspiels in der Schweiz: Mit einer Niederlage endet ihre viertägige Schweizreise - die Adler Mannheim haben gegen den EVZ Zug am Samstagabend verloren.

Mann will in Mannheim Streit schlichten und wird zusammengeschlagen: Bei einem Schlichtungsversuch ist ein Mann am Freitag in Mannheim von Jugendlichen körperlich angegriffen worden. Der 53-Jährige wurde dabei verletzt

Was es auf der MS Wissenschaft in Mannheim zu entdecken gibt: Eine Mitmach-Ausstellung auf dem ehemaligen Frachtschiff ankert auf dem Mannheiner Lindenhof - Nachfragen und Vorausdenken ist angesagt

Warum sich viele Paare nach dem Urlaub trennen: Der Urlaub ist eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein, doch viele Paare trennen sich unter Palmen. Wieso das so ist und was im Vorfeld dagegen getan werden, erzählt eine Diplom-Psychologin aus Speyer

