Hans-Peter Briegel mit Lotto-Elf: Diese Legenden kicken in Ludwigshafen für den guten Zweck

Ludwigshafen. Freunde des gepflegten Fußballsports kommen am Mittwoch, 7. September, in Ludwigshafen voll und ganz auf ihre Kosten. Denn dann ist der ehemalige Verteidiger des 1. FC Kaiserslautern, Hans-Peter Briegel, als Trainer der Lotto-Elf zu Gast beim BSC 1914 Oppau, um möglichst viel Geld für einen guten Zweck einzuspielen. Das Sportliche steht im Stadion am Güterbahnhof somit im Hintergrund. Der Ehrgeiz ist trotzdem ungebrochen.

Für die prominent besetzte Lotto-Elf geht es ab 18.30 Uhr gegen die Ü40-Auswahl BSC Oppau and friends. Der Verein will es der mit ehemaligen Profis gespickten Mannschaft aber nicht so einfach machen und holt sich für das Benefizspiel extra Verstärkung an Bord, wie der Oppauer Trainer Stephan Lang bei der Vorstellung seiner Mannschaft am Montag ankündigt.

Spieler kommen auf insgesamt 504 Länderspiele

Briegel dürfte das beim Blick auf seinen Kader jedoch kalt lassen. Für das Spiel in Oppau kommen die vorgesehenen zwei Torhüter sowie 16 Feldspieler auf insgesamt 504 Länderspiele (ab U19 bis A-Mannschaft). Doch natürlich geht es dem 66-Jährigen wie allen zuvorderst um den guten Zweck. „Ich hoffe auf viele Einnahmen und viele Zuschauer“, sagt der Europameister von 1980, ohne das Sportliche zu vergessen: „Und auf ein faires Spiel. Dann haben wir einen tollen Abend.“

„Die Walz aus der Pfalz“, wie Briegel von Fans liebevoll genannt wird, will den Zuschauern vor allem attraktiven Fußball zeigen. Bei dem Kader, der ihm zur Verfügung steht, muss das auch fast zu erwarten sein. Im Tor kommt beispielsweise Claus Reitmaier (ehemals unter anderem Karlsruher SC und VfL Wolfsburg) zum Einsatz. Für die Abwehr hat Briegel unter anderem Niko Bungert (Mainz 05) und die ehemaligen FCK-Spieler Oliver Schäfer und Roger Lutz nominiert. Auch der aktuelle Lautern-Trainer Dirk Schuster wird in der Abwehr auflaufen.

Im Mittelfeld werden Größen wie der Weltmeister von 1990, Guido Buchwald (VfB Stuttgart), oder die ehemalige Nationalspielerin Lena Goeßling ebenso am Ball sein wie Dribbelkönig Dariusz Wosz. Der ehemalige Bochumer darf im Sturm Spieler wie Marco Reich (FCK) und David Odonkor (Borussia Dortmund) das Leder auflegen.

Ganz so dick auftragen wie Briegel kann Oppaus Trainer Lang nicht, als er von seinen Verstärkungen erzählt. Völlig unbekannt sind sie aber auch nicht. Mit dabei ist zum Beispiel Norbert Hofmann, der seine Fußballschuhe zwischen 1989 und 1997 in 228 Spielen für den SV Waldhof Mannheim schnürte. Stefan Malz konnten die Oppauer ebenso für sich gewinnen. Er kann unter anderem 36 Einsätze für 1860 München sowie 33 für Kaiserslautern aufweisen. Zudem lief Malz in sechs Spielen für den FC Arsenal in der englischen Premier League auf.

"Ein Riesenevent"

Zu tief in die Karten blicken lassen will sich Lang jedoch nicht. So verrät er seinem Gegenüber Briegel nichts über die Positionen seiner Spieler oder gar die Startaufstellung. Er wisse um den Ehrgeiz der Lotto-Elf, sagt der BSC-Trainer und ist sich sicher, dass auf seine Schützlinge ein spannendes Spiel und ein aufregendes Erlebnis wartet. „Es ist ein Riesenevent, das man gerne mitnimmt“, betont Lang. Dem Coach ist natürlich klar, dass das Ergebnis diesmal nur zweitrangig ist. „Ich hoffe auf viele Zuschauer – und viele Spenden. Das ist das Wichtigste.“

Gespielt wird für „Mama/Papa hat Krebs“ aus Kaiserslautern. Das Angebot des Vereins richte sich speziell an Kinder und Jugendliche, deren Leben durch eine Krebsdiagnose eines Elternteils aus den Fugen geraten sei, erklärt die Leiterin Eva Estornell-Borrul und freut sich: „Danke, dass ihr an uns gedacht habt.“

Weitere Spendengelder gehen an „Hilfe für Douglas Barbosa“. Barbosa war einst Spieler beim BSC, wie Sportvorstand Horst Mempel erzählt. Ende Januar 2019 stürzte er bei einem Hindernislauf am Nürburgring aus einer Höhe von drei bis vier Metern. Nach einer Notoperation und anschließendem Krankenhausaufenthalt bis August 2019 kämpft sich Vater und Ehemann Barbosa derzeit wieder ins Leben zurück. „Wir sind guten Mutes“, ist Mempel optimistisch, dass Barbosa den Kampf gewinnt. Als er ihm vom Benefizspiel erzählt habe, sei die Freude riesig gewesen. „Viele Grüße und vielen Dank an die Lotto-Elf“, lässt Barbosa laut Mempel ausrichten.

Auch Lotto-Elf-Koordinator Hermann-Josef Ganser, der das Ganze schon seit 23 Jahren ehrenamtlich betreut, ist voller Vorfreude auf die Partie in Ludwigshafen: „Wir freuen uns, in Oppau zu Gast zu sein – und auf das Spiel.“