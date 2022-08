Etwas verwirrend ist es schon, was da am Eingang zu einer Straße auf Franklin zu sehen ist: An dem Mast, an dem sonst klar erkennbar ist, um welche Straße es sich handelt, hängen zwei Schilder: „Andrew-Jackson-Straße“ und „Franklin-D.-Roosevelt-Straße“. Können sich Bewohnerinnen und Bewohner also aussuchen, wo sie wohnen?

Offiziell ist die Straße seit 1. Januar nach Roosevelt

...