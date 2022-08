Bombenevakuierung in Ludwigshafen: Mann verletzt Polizist

Ludwigshafen. Bei der Bombenevakuierung in Ludwigshafen hat am Mittwochabend gegen 17:40 Uhr ein Man einen Polizisten angefahren und dabei leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei wollte der 40-Jährige durch die Absperrung fahren, weil er dahinter wohnt. Als es ihm nicht gelang, die Absperrung zu durchbrechen, ist er über den Gehweg ausgewichen. Dabei fuhr er den Polizisten an. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt.

