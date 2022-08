Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Weiterer Radfahrer nach Auto-Attacke in Mannheim-Neckarau Ein 78 Jahre alter Mann ist nach der Tragödie vor knapp zwei Monaten seinen schweren Verletzungen erlegen. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen weiter an.

Festnahmen wegen Drogenhandel in Mannheim und Umgebung: Mutmaßlich hatten sie eine Vielzahl an Abnehmern. Jetzt sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft, weil sie mit Drogen gehandelt haben sollen. Damit aber nicht genug: Bei Hausdurchsuchungen wurden auch Waffen gefunden.

Ludwigshafener Inselsommer in Gefahr: 8500 Euro hat die Stadt in diesem Jahr zum Inselsommer auf der Ludwigshafener Parkinsel zugeschossen. Deutlich zu wenig, sagen die Veranstalter - und berichten, wie der Fortbestand gesichert werden könnte.

Flüsse und Seen im Südwesten trocknen weiter aus: Die lange Trockenheit macht den Gewässern in Baden-Württemberg zu schaffen. Viele Fähren stellen ihre Arbeit ein - so auch in Mannheim, Neckarhausen und Brühl. Manche Kreise ziehen die Notbremse.

Schröder darf vorerst bleiben - Heidelberger SPD erwägt Berufung: Hat der frühere Kanzler Gerhard Schröder mit seiner Nähe zu Russland gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen? Darauf gibt es nun eine erste Antwort. Heidelbergs Sozialdemokraten sind enttäuscht.

Doppelter Millionengewinn beim Lotto für Tipper aus dem Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Lottospieler aus der Region sind in den Club der Millionäre eingetreten. Einer knackte als einziger Tipper den Jackpot.

SV Waldhof arbeitet die verlorenen Punkte von Verl auf: Nicht nur Waldhofs Sport-Geschäftsführer Tim Schork trat nach dem Last-Minute-Schock beim 2:2 gegen den SC Verl frustriert die Heimreise aus Paderborn an. Kapitän Marcel Seegert fand deutliche Worte.

