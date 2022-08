Sicherheit Stadt Mannheim warnt: Brandgefahr durch falsch geparkte Autos

Wer sein Fahrzeug an der falschen Stelle parkt, riskiert einen Brandausbruch. Die Stadt Mannheim appelliert, bei der anhaltenden Trockenheit Autos nicht an Grünstreifen oder in Parks abzustellen. Verstöße werden mit empfindlichen Geldbußen geahndet