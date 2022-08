Mannheimer Morgen Plus-Artikel Niedrigwasser So wirkt sich die Hitze auf Seen und Flüsse in Mannheim aus

Hohe Temperaturen und kaum Regen: Das bleibt für Gewässer in Mannheim nicht ohne Folgen. Das Niedrigwasser in Rhein und Neckar beeinträchtigt den Schiffsverkehr, und auch Mensch und Tier spüren die anhaltende Trockenheit