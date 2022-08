Herrenloser Teddy auf A 6 bei Mannheim findet seinen Besitzer wieder

Mannheim. Der herrenlose Teddybär, den eine Polizeistreife am 7. August auf einem stark befahrenen Abschnitt der A 6 bei Mannheim aufgelesen hatte, ist auf dem Weg zurück zu seinem Besitzer. „Nach dem medienwirksamen Aufruf hat sich der Besitzer des Kuscheltiers bereits Mitte der Woche bei uns gemeldet“, sagt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Der 52-jährige Besitzer war am vergangenen Samstagmittag mit dem Motorrad auf der A 6 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als er den Teddybären verloren hatte. Das Stofftier sei eigentlich für seine Nichte bestimmt gewesen, die nun auch bei der Übergabe dabei sein werde, so der Sprecher der Polizei Mannheim. Der Mann stammt aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Mit einem Hinweis im Polizeibericht sowie über Suchaktionen im Netz hatten die Beamten gehofft, die Person zu finden, die das Kuscheltier verloren hatte. Der etwa 50 Zentimeter große Teddybär lag auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Autobahnkreuz Viernheim. Die Streife verlangsamte laut Pressebericht den Verkehr und holte den Teddy von der Fahrbahn.