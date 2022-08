Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sound of the Forest ist zurück – und wie!: Zum Start des 11. Sound of the Forest-Festivals im Odenwald dominiert die Ausgelassenheit, musikalisch, aber vor allem auch atmosphärisch.

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim gelöscht: Am Nachmittag wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr hat den Brand in der Soironstraße unter Kontrolle gebracht.

Ein Besuch bei Cosplayerin June aus Mannheim: Mit Perücken, PVC-Rohren und Pailletten verwandelt sie sich in Fabelwesen. June ist Cosplayerin - sie baut Kostüme ihrer liebsten Comicfiguren nach. Am Wochenende feiert sie mit Gleichgesinnten auf der Animagic in Mannheim.

Ideen für Sommerferien in Mannheim und Umgebung: Freizeitparks, Seen oder ab in die Großstadt? Als Alternative zur großen Reise bieten sich viele Orte an, die ein echtes Sommerferien-Erlebnis bieten. Hier gibt es eine Liste für verschiedene Geschmäcker und Geldbeutel.

Breitenreiters Einstand bei der TSG Hoffenheim misslingt: Die TSG startet mit einer Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga-Saison. Für Hoffenheims neuen Chefcoach war es ein bitterer Nachmittag. Ein Hoffenheimer flog frühzeitig vom Platz.

Verkehrsunfall bei Verfolgungsjagd: Ein Autofahrer ist am Freitagabend vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Verfolgungsjagd endete in einer Kollision mit mehreren Verletzten. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Ein Autofahrer ist am Freitagabend vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Verfolgungsjagd endete in einer Kollision mit mehreren Verletzten. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren