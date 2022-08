Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Frau wird von Einbrecher überfallen und missbraucht - Prozessbeginn in Heidelberg: Eine Frau wird im Februar vergangenen Jahres im Schlaf von einem Einbrecher geweckt, mit Hammer und Säge bedroht und schließlich sexuell missbraucht. Ab dem 24. August muss sich ein 37 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Heidelberg für diese Tat verantworten.

Bombenverdacht am Mannheimer Eisenlohrplatz nicht bestätigt: Bei Bauarbeiten am Eisenlohrplatz im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen wurden Hinweise auf eine mögliche Bombe im Erdreich entdeckt. Nun gibt der Kampfmittelräumdienst Entwarnung. Die Anwohnerschaft kann aufatmen.

Am Sonntag beim SC Verl: SV Waldhof will den perfekten Start: Der SV Waldhof Mannheim will im Liga-Spiel beim SC Verl aus einem guten einen perfekten Saisonstart machen. Coach Neidhart erwartet einen "offensiv ausgerichteten" Gegner.

Malaika Mihambo über ein Karriereende und die Haltung des IOC: Im Interview spricht die Weitspringerin über ihre Erfolge und die Krise der deutschen Leichtathletik. Was sie sich vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gegenüber autokratisch geführten Staaten erhofft.

Sanierungsstau an Ludwigshafener Schulen: Was zu tun ist und wo es hakt: In den Ferien wird in vielen Ludwigshafener Schulen gearbeitet. Etwa 12,5 Millionen Euro fließen in die Bauarbeiten. Wenn man die Gesamtsituation betrachtet, ist das fast nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Warum die Mannheimerin Miray Caliskan zu den innovativsten Journalistinnen gehört: Miray Caliskan kommt aus Mannheim und hat beim "MM" ihr Volontariat gemacht. Jetzt arbeitet sie beim Tagesspiegel und wurde zu einer der 30 innovativsten Jungjournalisten Deutschlands gewählt.

Krankschreibungen wieder per Telefon - Debatte um neue Masken-Regel: Deutschland rüstet sich für die im Herbst erwartete Corona-Welle. Für eine Krankschreibung bei Erkältung reicht nun wieder ein Anruf. Größere Debatten wirft der Vorschlag einer umfassenderen Maskenpflicht auf.

