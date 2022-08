Mannheimer Morgen Plus-Artikel Menschen der Region Von der Fee zur Amazone: Ein Besuch bei Cosplayerin June aus Mannheim

Mit Perücken, PVC-Rohren und Pailletten verwandelt sich eine Mannheimerin in fabelhafte Wesen. June ist Cosplayerin - sie baut die Kostüme ihrer liebsten Comic- und Spielefiguren nach. Am Wochenende feiert sie mit Gleichgesinnten auf der Animgacic2022 in Mannheim.