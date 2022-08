Verfolgungsjagd durch Rettigheim endet in Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Rettigheim. Ein BWM-Fahrer ist am Freitagabend vor einer Polizeistreife durch Rettigheim im Rhein-Neckar-Kreis geflüchtet und hat dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 21.18 Uhr sollte der 22-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, berichtet die Polizei. Darauf beschleunigte er plötzlich sehr stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch Rettigheim. Der Streife musste die Verfolgung abbrechen und konnte das flüchtige Fahrzeug erst wieder vor der Kreuzung der B39 und L 546 sichten. Der 22-Jährige fuhr erneut mit sehr hoher Geschwindigkeit davon und kollidierte mit einem Auto, das an einer Ampel an der Einmündung zum Industriegebiet Rauenberg wartete. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Personen in dem Wagen verletzt, die in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Der BMW wurde ebenfalls stark beschädigt und rollte in einen Grünstreifen. Der 22-Jährige sprang aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß weiter. Mit Hilfe eines Hubschraubers suchten die Polizeikräfte nach dem Flüchtigen. In einem Schnellrestaurant konnten sie den Fahrer auffinden und festnehmen.

Warum sich der 22Jährige der Kontrolle entziehen wollte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06227 / 358260 zu melden.