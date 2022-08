06

Fans von Achterbahnen, Rutschen, Karussells oder Rodelbahnen haben ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten, die freien Tage zu genießen. Ob Kurpfalz-Park in Wachenheim, Märchenparadies in Heidelberg, Holidaypark in Haßloch, Tripsdrill in Cleebronn oder Europapark (Rust) - das Angebot ist groß.