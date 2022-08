Mannheimer Morgen Plus-Artikel Arbeiten im Sommer Sanierungsstau an Ludwigshafener Schulen: Was zu tun ist und wo es hakt

In den Ferien wird in vielen Ludwigshafener Schulen gearbeitet. Etwa 12,5 Millionen Euro fließen in die Bauarbeiten. Wenn man die Gesamtsituation betrachtet, ist das fast nur ein Tropfen auf den heißen Stein.