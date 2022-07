Rhein-Neckar. Was war los am Donerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Leichenfund in der Neckarstadt-West: Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen aufgehoben: Nach dem Tod eines 42-Jährigen sitzen nur noch zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Woher sich die Männer kannten, warum einer wieder auf freiem Fuß ist und was das Opfer mit den Tatverdächtigen verbindet.

Nach Verstößen beim Mannheimer Verkehrsversuch: Mehrere Stadträte stoppen Autofahrer: Mehrere Kommunalpolitikerinnen und Politiker haben auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die sich durch Missachtung der Verkehrsregelung an der Kreuzung C 1/N 1 ergeben - und mit Stühlen die Strecke für Autos blockiert.

Ein Stück Radschnellweg wird in Mannheim bis zur Buga fertig: Am Aubuckel entsteht aktuell das erste Stück eines Radschnellweges von Mannheim nach Weinheim. Es soll bis zum Frühjahr fertig sein. Der Rest der 16 Kilometer langen Strecke dürfte aber noch lange auf sich warten lassen.

Sperrung der A 656 in Fahrtrichtung Mannheim am Wochenende: Die Fahrbahn der A 656 wird von Freitag, 29. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt bevor sie danach endgültig freigegeben wird.

SV Waldhof chen Kompp und Fanverband: Es knirscht gewaltig im Verhältnis zwischen den organisierten Fans des SV Waldhof und der Spielbetriebs-GmbH des Fußball-Drittligisten. Der Fandachverband "Pro Waldhof" attackiert Geschäftsführer Markus Kompp - dieser wehrt sich.

Thomas Larkin fällt bei den Adlern Mannheim vorerst aus: Nach einer Operation an der Hand muss Adler Mannheim Verteidiger Thomas Larkin vorerst pausieren.

Ausgeradelt: Warum autofreie Sonntage an der Weinstraße vorüber sind: Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße war seit 1985 eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Region. Zu Spitzenzeiten kamen bis zu 400.000 Menschen an den Rand der Haardt. Jetzt ist der Erlebnistag plötzlich weg.

