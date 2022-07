Nach Leichenfund in der Neckarstadt-West: Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen aufgehoben

Haben zwei Männer gemeinsam ihren zukünftigen Arbeitskollegen umgebracht? Obwohl direkt nach demLeichenfund in der Neckarstadt-West am Montagabend drei Männer und zukünftige Arbeitskollegen als Tatverdächtige ins Visier der Ermittler geraten sind, wurde am Donnerstag der Haftbefehl gegen einen 49-Jährigen wieder aufgehoben. Für den Ermittlungsrichter besteht bei dem Mann laut

...