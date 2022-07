Thomas Larkin fällt bei den Adlern Mannheim vorerst aus

Mannheim. Zu Saisonbeginn werden die Adler Mannheim Vorerst auf Verteidiger Thomas Larkin verzichten müssen. Wie der Verein mitteilt, wurde er vor einigen Wochen an der Hand operiert. Wann genau Larkin wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann, hängt vom Heilungsverlauf ab. Die medizinische Abteilung des Vereins rechnet frühestens im Oktober mit einer Rückkehr des 31-Jährigen.

Larkin wechselte im Februar 2017 von Medvescak Zagreb nach Mannheim. In 249 PENNY DEL-Partien erzielte er bislang 89 Scorerpunkte (26 Tore / 63 Assists), 2019 schoss er die Adler in Spiel fünf der Finalserie gegen den EHC Red Bull München zum Titel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das erste Testspiel der Adler Mannheim in der neuen Saison findet am 12. August statt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Mannheimer Cracks gut vertreten Mehr erfahren